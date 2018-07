Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea si Presedintele CNAS Razvan Vulcanescu au aprobat Ordinul comun care detaliaza modul de aplicare a noilor mecanisme de incheiere si de derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, reglementate prin OUG nr. 32/2018. Amintim ca prin aceasta Ordonanta…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, in forma postata pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va permite sanctionarea activitatilor de tip evazionist, precum si a celor neautorizate, sustin reprezentantii…

- Comisia Europeana nu are obligatia de a propune o lege dupa o petitie publica de succes, a anuntat luni Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pronuntandu-se asupra cazului privind activisti anti-avort, informeaza Reuters. Potrivit CJUE, cetatenii europeni pot invita Comisia, executivul…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca Polonia a incalcat legislatia europeana in domeniul mediului atunci cand a aprobat defrisarile masive la Bialowieza, urmasa unor paduri ancestrale in Europa si sit natural protejat, transmit Reuters si dpa, conform agerpres.ro. Instanta…