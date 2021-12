Stiri pe aceeasi tema

- Decembrie a adus deja prima ninsoare in 24 de județe, incepand de marți dimineața. Județele se afla sub avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ și vant puternic. Avertizarea transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie va fi valabila pana miercuri seara. Astfel, in intervalul 7…

- Cei de la contributors.ro vin cu previziuni sumbre pentru urmatorii aproape 30 de ani. Bistrița-Nasaud iși va pierde 14% din populație pana in 2050. In unele județe din țara lucrurile stau și mai rau. Teleorman, de exemplu, va pierde, potrivit estimarilor peste 40% din populație. La inceputul acestui…

- Meteorologii au emis, joi dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata pentru mai multe județe, intre care și Brașovul. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) , pana la ora 10:00, se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitații sub 200 m și izolat sub 50 m, care…

- Alba, in top 3 județe din regiunea Centru la exporturi, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie: Principalul partener comercial al firmelor din judet Alba, in top 3 județe din regiunea Centru la exporturi, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie: Principalul partener comercial al firmelor din judet Balanta comerciala…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, in judetele Alba, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mures si Sibiu, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. „Se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere…

- COD GALBEN de CEAȚA in Alba. Vizibilitate redusa local sub 200 m și izolat sub 50 m. Atenționari pentru șoferi Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de ceața, miercuri dimineața. Pana la ora 11:00 este vizata zona joasa a județului Alba. Se va semnala ceața care determina reducerea vizibilitații…

- Numarul celor ce se vaccineaza anti-COVID crește de la o zi la alta. Conform unui clasament la nivel național, Bistrița – Nasaud se situeaza in „jumatatea buna”. Tot mai mulți bistrițeni aleg sa se vaccineze. Conform raportarii de ieri a Instituției Prefectului Bistrița Nasaud, situația vaccinarii anti-COVID,…

- Aproape toate județele sunt in zona roșie Centru de vaccinare anti-Covid din București. Foto arhiva : Razvan Stancu. Aproape toate județele sunt în zona roșie cu peste trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, doar cinci sunt sub acest prag: Covasna, Gorj, Harghita, Mureș și Vrancea.…