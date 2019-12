​Proiect de lege: Supermarketurile și hipermarketurile cu suprafață peste 400 mp să fie amplasate în afara orașului Mai mulți parlamentari de la PSD, PMP și UDMR au depus, la Senat, un proiect de lege care prevede ca structurile de vânzare cu o suprafața de peste 400 metri patrați, cum ar fi supermarketurile și hipermarketurile, sa fie amplasate exclusiv în afara orașelor, scrie Mediafax.



Inițiativa legislativa modifica ordonanța de urgența 99/2000 privind comercializarea și serviciilor de piața, prin introducerea unor alineate care vizeaza amplasarea numai în jurul orașelor a magazinelor care se vor întinde pe mai mult de 400 mp.



Astfel, la articolul 12 al actului normativ… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi parlamentari de la PSD, PMP si UDMR au depus, la Senat, un proiect de lege care prevede ca structurile de vanzare cu o suprafata de peste 400 metri patrati, cum ar fi supermarketurile si hipermarketurile, sa fie amplasate exclusiv in afara oraselor. Initiativa legislativa modifica ordonanta…

- Deputat PSD Cristina-Elena Dinu a depus, la Senat, un proiect de lege care propune ca 17 noiembrie sa fie „Ziua naționala a copilului prematur in Romania”, aceasta fiind marcata de catre autoritațile publice centrale și locale prin organizarea unor evenimente dedicate copiilor nascuți prematur.„Ziua…

- UNICEF saluta depunerea la Senat de catre parlamentari de la toate partidele a unui proiect pentru completarea Legii asistentei sociale 292/2011, prin care toti copiii din Romania si familiile lor, dar mai ales cei mai vulnerabili, vor avea acces la un pachet minimal de servicii - protectie, sanatate…

- Comisia de munca a dat aviz favorabil pentru majorarea tichetelor de masa/ Violeta Raduț: “Valoarea actuala a tichetului nu acopera o masa de pranz” in Politic / on 28/11/2019 at 14:49 / Valoarea tichetelor de masa ar putea fi majorata la 20 de lei, de la 15,18 lei, cat este acum, daca…

- Persoanele care nu vireaza la timp contribuțiile care sunt reținute din salarii, pensii, asigurari sociale de sanatate, drepturi de autor și alte venituri vor risca pedeapsa cu inchisoarea de la 1 an la 6 ani. Asta daca proiectul lui Eugen Teodorovici va trece de Camera Deputaților care este…

- Vesti proaste pentru angajatii din primarii. "Este esential ca acele cote pe care le avem in Legea bugetului pentru acest an sa fie trecute in Legea finantelor publice locale, pentru ca vedeti si dumneavoastra pe conjunctura aceasta, pe care ieri tocmai a cazut guvernul, sa vedem cand vom avea un…

- Semnalele date de ministrul Daea au fost receptate Despre pericolul pe care il reprezinta cormoranii pentru domeniul piscicol si impactul acestora asupra pisciculturii a atras atenția in repetate randuri, ministrul Agriculturii Petre Daea. Un grup de parlamentari social-democrați a inițiat un proiect…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus un proiect, la Senat, prin care casatoriile civile sa poata fi oficiate și in gradini publice, parcuri, muzee și alte locuri in aer liber, in urma unei cererei aprobate de catre primar.Inițiativa legislativa a liberalului modifica un alineat din articolul…