Stiri pe aceeasi tema

- ”Am inițiat, impreuna cu Diana Buzoianu, un proiect de lege prin care reglementam regimul fiscal pentru nomazii digitali.”, anunța deputatul PNL Gabriela Horga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Propunerea legislativa a deputatului Marilen Pirtea privind introducerea in curricula scolara de liceu a cursului «Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania» a fost dezbatuta și votata in plenul Camerei Deputatilor. Urmeaza la legea sa ajunga și la Senat pentru votul final. Inițiativa…

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionuț Stroe, a vorbit despre proiectul legii offshore, depus vineri la Parlament, și susține ca, potrivit estimarilor, primele gaze exploatate in Marea Neagra „ar putea ajunge pe țeava” in a doua parte a anului 2022. „Aici vorbim de o producție de circa un miliard…

- „Legea offshore a fost depusa astazi in Parlament. Sunt niște lucruri foarte importante. Practic, vom beneficia de gaze naturale din Marea Neagra in semestrul 2 al acestui an. Stabilim un regim fiscal competitiv in așa fel incat imparțirea veniturilor sa se faca intr-un procent aproximativ de 60 % (statul…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat detalii despre Legea ofshore și despre impactul pe care aceasta il avea asupra economiei Romaniei. ”Am depus azi in Parlament, ca lideri ai Coaliției, Legea offshore. Acest proiect deblocheaza investițiile din Marea Neagra și reduce dependența de gazul rusesc, oferind Romaniei…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca prin proiectul legii Offshore depus vineri la Parlament sunt aduse o serie de modificari la un act normativ aprobat in 2018 prin care sunt deblocate investitiile, astfel incat sa fie asigurata independenta energetica a tarii noastre si sa fie redusa…

- Premierul Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu afirma ca aceasta lege deblocheaza investitiile din Marea Neagra si reduce dependenta de gazul rusesc, oferind Romaniei sansa de a deveni lider regional iar romanilor acces la gaze mai ieftine. ”Legea offshore reduce dependenta de gazul rusesc”,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, vineri, ca liderii coaliției de guvernare au depus proiectul de lege offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra. Potrivit președintelui Camerei Deputaților, proiectul „stabilește un regim fiscal competitiv in așa fel incat imparțirea veniturilor…