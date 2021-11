Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta depunerea in Parlament a unui proiect legislativ pentru instituirea unei proceduri de autorizare in regim de urgenta a medicamentelor indicate in protocolul de tratament al bolii COVID-19, astfel incat acestea sa poata fi introduse pe piata. "La initiativa…

- Riscul de miocardita și pericardita dupa vaccinarea anti-COVID este confirmat de realizatorii unui studiu. Totuși, se intampla foarte rar, iar starea pacienților evolueaza favorabil. Reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania au analizat concluziile unui…

- Mulți ne-am intrebat ce conțin vaccinurile anti Covid-19. Daca ne uitam pe prospectul vaccinului Comirnaty, produs de compania Pfizer, un lucru este clar: el nu conține terase, vacanțe, mall și imbrațișari, ci ARNm COVID-19, hidroxibutil, N-ditetradecilacetamida și multe alte substanțe. Comirnaty, produs…

- Persoanele vaccinate in alte tari cu seruri anti-COVID care nu sunt recunoscute in Romania, precum Sinovac, Sinopharm, Sputnik, se pot revaccina, la cerere, in Romania cu vaccinurile agreate la nivel european dupa minimum 30 de zile de la completarea schemei pe care au efectuat-o cu acele tipuri de…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a decis prelungirea valabilitatii vaccinului Pfizer de la șase la noua luni, iar Comitetul de coordonare a vaccinarii a transmis instructiuni in intreaga tara in acest sens. Valabilitatea vizeaza loturile depozitate in centrele nationale la temperaturi cuprinse…

- Ministerul Sanatații anunța ca analizeaza posibilitatea eliberarii medicamentului FAVIPIRAVIR in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis din cadrul spitalelor, cu prescripție medicala, conform recomandarilor specialiștilor din Comisia de specialitate de boli infecțioase. Medicamentul FAVIPIRAVIR…

- In urma unei ședințe de lucru la care au participat reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), ai Ministerului Sanatații (MS), Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) și ai Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor…