Proiect de amploare: construcția celei de-a doua linii a gazoductului principal 'Beineu-Bozoi-Shymkent' Proiectul prevede construcția celei de-a doua linii a gazoductului Beineu-Bozoi-Shymkent (BBSH). Cea de-a doua linie va trece prin regiunile Mangistau, Aktobe, Kyzylorda și Turkestan. Cea de-a doua ramura va permite menținerea volumelor existente de livrari catre China, precum și asigurarea deplina a aprovizionarii cu gaze a regiunilor sudice ale Republicii Kazahstan, inclusiv a centralelor generatoare cu un mod de generare flexibil (inclusiv o centrala cu ciclu combinat cu o capacitate de 1.000 MW in regiunea Turkestan) și a altor intreprinderi industriale, scrie invest.gov.kz. Fii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Generala și Centrul Național Anticorupție in termen de 2 luni, va informa Parlamentul despre rezultatele examinarii materialelor transmise de catre Curtea de Conturi, ANRE și Inspecția Financiara aferente activitații intreprinderilor din sistemul S.A. ,,Moldovagaz’’, inclusiv a cazului privind…

- Un proiect de lege depus la Senat urmarește sa extinda interdicțiile aplicate tigarilor clasice privind utilizarea lor in spațiile publice și catre țigarile electronice sau cele care incalzesc tutunul. Proiectul prevede modificarea și completarea legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor…

- SUA avertizeaza ca in prezent China ar oferi deja „asistența militara nonletala” Rusiei in razboiul din Ucraina, iar administrația de la Washington e ingrijorata de faptul ca guvernul de la Beijing ar putea lua in considerare sa ajute Moscova inclusiv cu sisteme de armament, conform unor surse diplomatice…

- Constructia de locuinte, una dintre cele mai profitabile investitii din orasele mari ale Romaniei, este unul dintre domeniile in care Pițurca iși investea banii. „Nu ma intereseaza salarii de 15-20 de mii de euro. Ultima data, in Arabia Saudita am avut salarii de 200-300 de mii de euro pe luna. La Craiova…

- Inceputul de an 2023 marcheaza revenirea pe scena publica a parlamentarilor ialomițeni. Unul dintre cei mai activi, deputatul AUR Silviu-Titus Paunescu, declara ca obiectivul principal al acestui an este sprijinirea eforturilor Alianței pentru Unirea Romanilor de a inființa un spital mobil. «Ca obiectiv…

- Unul dintre cele mai ambițioase proiecte științifice ale secolului 21 incepe faza de construcție luni. Square Kilometer Array (SKA) va fi cel mai mare radiotelescop din lume, cand va fi finalizat, in 2028, scrie presa romana , citand BBC.

- O importanta banca de pe piața romaneasca a anunțat ca e partener principal al Capitalei Culturale Europene 2023 – Timișoara. Titlul conferit Timișoarei de catre Parlamentul European inseamna cea mai mare angrenare culturala din Romania – evenimente și inițiative pe tot parcursul anului viitor. ”Felicitam…