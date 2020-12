Comisia Europeana elaboreaza un proiect prin care slujbele ce Craciun de anul acesta sa nu adune mulțimi de credincioși cum se intampla de obicei in fiecare an. Daca an de an obișnuiam sa mergem la biserica pentru a lua parte la liturghie, anul acesta, marcat puternic de pandemia, am putea sa ascultam slujba fie online, fie la telvizor. Comisia Europeana elaboreaza un proiect care va fi publicat miercuri prin care se recomanda ca slujbele specifice de Craciun sa fie inlocuite cu „inițiative online sau televizate”. Inițiativa Comisiei Europene este intitulata „Nu adunarilor pentru liturghii de…