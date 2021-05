Prohodul Domnului – Secvente din Denia Prohodului Domnului 30 04 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident deosebit de grav a avut loc in județul Buzau, marți dimineața. Trei oameni au murit și doi sunt in stare grava. Șoferul și cei patru pasageri erau colegi și se intorceau de la serviciu. Accidentul a avut loc intre localitațile Glodeanu Siliștea și Carligu Mic din județul Buzau. Din primele…

- „Nu numai cu paine va trai omul…” (Matei 4:4) Despre ce fel de paine este vorba aici? Despre doua feluri de paine: paine materiala si paine duhovniceasca, caci nu putem castiga nici una dintre acestea fara harul si milostivirea lui Dumnezeu. Care este a patra cerere din rugaciunea domneasca? Painea…

- “Dumnezeul milei, al indurarilor si al iubirii de oameni” se gaseste fata in fata cu “Dreptul si nemitarnicul Judecator”. “Și precum este randuit oamenilor o data sa moara, iar dupa aceea sa fie judecata..” (Evrei 9, 27) “Dreptatea este si ea doar una din razele iubirii Sale” De aceea si psalmistul…

- Un om, ajuns in rai, i-a cerut lui Dumnezeu sa-i descopere viata pe care a trait-o. Dumnezeu i-a infatisat-o ca si cand ea s-a desfasurat pe nisipul unei plaje. Omul a vazut ca in momentele de bucurie erau patru urme de pasi pe nisip, ale lui si ale lui Dumnezeu. Dar in clipele de […] The post Pasii…

- Viața noastra este ca un text dintr-o alta limba, careia ii ințelegi sensul și rostul dupa ce cu dictionarul in fața ai tradus toate cuvintele textului și le-ai pus cap la cap. Iar ca sa ințelegi lucrul acesta, trebuie sa știi sa joci Lego cu Dumnezeu. Toate le-a facut Dumnezeu cu un scop, iar […]…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat duminica seara la TVR ca Romania are șanse mari sa revina la o viața normala …dar nu prea curand. Previziunea șefului DSU este ca spre sfarșitul anului, romanii vor putea simți o viața cu mult mai buna decat in ultimul an. Exista,…

- Ceea ce se numeste „nebunia” pentru Hristos se defineste in raport cu ceea ce se numeste „intelepciunea” lumii, caci ceea ce pare nebunie (crestina) pentru ratiunea lipsita de credinta, este de fapt intelepciunea data de Dumnezeu oamenilor prin Iisus Hristos. Un sfant “nebun pentru Hristos” nu este…

- Este vorba despre un barbat in varsta de 89 de ani, transferat dupa tragedie intr-un alt pavilion al spitalului Matei Balș care a decedat luni dimineața. Pacientul suferea de o forma severa SARS Cov-2 și prezenta multiple afecțiuni asociate, precizeaza Ministerul Sanatații. Pacientul s-a aflat in Pavilionul…