Din pacate, Conferința de Securitate de la Munchen a avut un inceput tragic. S-a consemnat printre participanți moartea unui dintre opozanții cei mai puternici ai lui Putin. Navalnii care a supraviețuit unei otraviri cu Noviciok și a suportat persecuții brutale ani de zile, a murit in colonia penala arctica „Polar Wolf”. Serviciul Federal al Penitenciarelor […] The post ”Programul Windows” pentru Kremlin first appeared on Ziarul National .