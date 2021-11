Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea ii solicita edilului Nicusor Dan sa anuleze imediat taxa de intrare de 7 lei pentru accesul in Targul de Craciun, de la Piata Universitatii, care se aplica inclusiv copiilor peste 12 ani. "In calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit…

- Mai mulți bucureșteni au venit astazi la targul de Craciun de la Piața Universitații din București, inaugurat vineri seara. In premiera, accesul se face doar pe baza unui bilet de intrare, iar in imaginile surprinse de fotoreporterul Libertatea, se vede cum mai mulți oameni au fost cozi uriașe la casele…

- In acest moment, in Capitala sunt organizate doua targuri de Craciun. Unul pe esplanada statuilor de la Piața Universitații și altul in parcul Drumul Taberei. Cat costa un pahar de vin fiert, un hamburger sau o porție de sarmale cu mamaliga? Suntem in Piața Universitații unde are loc „Bucharest Christmas…

- „Bucharest Christmas Market” și-a deschis astazi porțile. In aceasta seara de la ora 18:00 va fi aprins și iluminatul festiv pe cele mai importante bulevarde din Capitala. Dupa ce ieri seara s-a inaugurat oficial targul de Craciun din Parcul Drumul Taberei , din Sectorul 6, in aceasta dimineața s-au…

- Bucurestenii vor avea doua targuri de Craciun in acest an. Accesul va fi permis doar cu certificatul verde si plata unei taxe. Dupa doi ani fara targ de Craciun, peste o luna bucurestenii vor avea doua. Insa cu taxa si nu pentru oricine, doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala. Potrivit…

- Targul de Craciun, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in Capitala in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piața Universitații, a informat Primaria Capitalei. Prețul biletului este de 5 lei la achiziționarea online și de 7 lei la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12…

- Primarul general Nicușor Dan promite ca va organiza un targ de Craciun in Piața Universitații, in condițiile in care contextul pandemic o va permite. Rata de vaccinare din Capitala este cea mai ridicata din țara. Intrebat cand se va vaccina și el, primarul Capitalei a raspuns ca o va face in scurt timp.…

- Targul de Craciun din Piața Mare de la Sibiu, anulat anul trecut din cauza pandemiei, va avea loc in acest an, in perioada 26 noiembrie-2 ianuarie. Pentru a avea acces, oamenii trebuie sa prezinte certificatul verde Covid, au anunțat organizatorii. In ceea ce privește targul din Capitala, primarul Nicușor…