Programul Târgului de Crăciun de la Timișoara Aprinderea iluminatului festiv și a luminițelor din Targul de Craciun va avea loc duminica, 26 noiembrie, la ora 18:00. Aceasta va fi insoțita de un spectacol pe scena din Piața Victoriei, al carui invitat special este Alina Sorescu, alaturi de dansatori ai Clubului de dans sportiv „Magnum Team” din Timișoara. Pentru a lega intre ele piețele din zona centrala a orașului, a fost imaginata o calatorie intre Piața Victoriei, Piața Libertații și Piața Sfantul Gheorghe, impodobirea ultimelor doua facand diferența, fața de anii trecuți. Tot o noutate sunt și cele doua ateliere ale lui Moș Craciun, bradul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cornelia și Lupu Rednic, detalii neștiute din casnicia lor! Cei doi artiști au vorbit despre regula pe care si-au impus-o la inceputul casniciei și de la care nu se abat niciodata. Am aflat și cine este "stapanul" casei și ce nu are voie sa faca Lupu.

- Tot mai mulți soliști accepta sa cante, de Sarbatorile de Iarna, in strainatate, pentru romanii din diaspora, pe bani frumoși. In timp ce Gheorghe Turda pregatește un concert de colinde, la Roma, unde este invitat și Papa Francisc, iata ca soții Cornelia și Lupu Rednic vor incinge hora intr-un local…

- ADVERTORIAL. Inceputul lunii noiembrie aduce la Timișoara un adevarat vraijtor al pianului, norvegianul Aksel Kolstad. Concertul in care il vei putea vedea este un pic altfel și e dedicat, in principal, tinerilor. Printre artiștii invitați se numara 4Tune Quartet, care va prezenta coveruri rock in maniera…

- Sub genericul *Concertul meu din toamna asta*, formația Jazz Tribe va susține un concert special vineri 13 octombrie de la ora 18 in curtea cu castan a Casei Artelor. „Avem placerea sa va invitam la un concert de excepție, cu interpretari cum-știm-noi-mai-bine ale pieselor de jazz consacrate din secolul…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca este șantajat dupa ce a propus proiectul de lege care scoate pacanelele in afara localitaților. Am vorbit cu domnul Simonis, o analiza pe ceea ce inseamna aceste jocuri de noroc. Normal ca mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, si am inceput sa lucrez…

- Timișorenii se pot bucura de un nou spectacol din Festivalul George Enescu, eveniment internațional aflat la a 26-a ediție, care a inceput la București in 27 august și se va incheia in 24 septembrie 2023, și care este condus artistic de un timișorean foarte valoros, dirijorul Cristian Macelaru. Concertul…

- Cu prilejul hramului Catedralei Mitropolitane a Banatului, Sarbatoarea Sfantului Iosif cel Nou de la Partoș, orașul organizeaza tradiționala Ruga a Timișoarei, dar și Ziua Minoritaților. Evenimentele incep joi, 14 septembrie, la ora 20:00, in Piața Sfantul Gheorghe, cu spectacolul „Minunile Sfantului…

- Cu prilejul hramulului Catedralei Mitropolitane a Banatului, Sarbatoare Sfantului Iosif cel Nou de la Partoș, Timișoara organizeaza tradiționala Ruga Timișoarei, dar și Ziua Minoritaților. Manifestarile vor debuta joi, 14 septembrie, la ora 20:00, in Piața Sfantul Gheorghe, unde vom putea vedea „Minunile…