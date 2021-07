Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul David Popovici (16 ani) nu a obtinut, vineri, calificarea in semifinalele probei de 50 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Romanul s-a clasat pe locul 8 in seria a sasea, cu timpul 22.77. La general, Popovizi s-a clasat pe pozitia a 40-a in serii. In semifinale au acces primii…

- Judoka Vladut Simionescu a ratat, vineri, calificarea in sferturile de finala, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romanul a fost invins de Yakiv Khammo, din Ucraina, scor 1-0. In primul meci, disputat in șaisprezecimi, Simionescu l-a invins prin ippon de libianul Ali Omar. Andreea Chitu (cat. 52 kg)…

- Programul olimpic de vineri 30 iulie al sportivilor romani la Jocurile de la Tokyo are drept cap de afis finala in care va evolua barca feminina de opt plus unu. Alin Firfirica este primul atlet roman care intra in competitie la Tokyo, in calificarile la aruncarea discului. Vladut Simionescu…

- Romania a avut o a cincea zi magica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in special datorita performanțelor obținute de sportivii romani in probele de canotaj. Fetele din barca de dublu vasle, Simona Radiș și Ancuța Bodnar, au caștigat medalia de aur și au reușit sa stabileasca cel mai bun timp olimpic.…

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar au caștigat medalia de aur pentru Romania! Cele doua au caștigat proba de dublu vasle feminin, dupa o cursa fantastica! Radiș și Bodnar au fost la un nivel uriaș, au avut un ritm perfect și au condus cursa inca de la inceput, distanțandu-se constant de rivale pe durata…

- Trei sportivi romani vor avea sansa sa castige o medalie in intrecerile de sambata, din ziua a doua a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Laura Georgeta Ilie la pusca aer comprimat 10 m feminin si scrimerii Ana-Maria Popescu (spada) si Iulian Teodosiu (sabie), potrivit stiri.tvr.ro. Sambata, Romania…

- Din postura de campion la Europenele de Natație, Robert Glința a fost primul sportiv român care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Înainte de debut, înotatorul a afirmat într-un interviu ca s-a antrenat ”numai si numai cu gândul la medalia de aur”.…