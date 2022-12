Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au ajuns la 6,47 miliarde euro in primele opt luni din 2022, comparativ cu 4,4 miliarde euro in perioada ianuarie - august 2021, arata datele Bancii Naționale a Romaniei.

- Mihai Traistariu a semnat deja contractul pentru Revelion. Artistul in varsta de 42 de ani va ca nta in noapte dintre ani in stațiunea Albena, din Bulgaria, a anunțat el pentru playtech.ro . A primit o oferta buna, așa ca imediat a semnat. „Am batut palma cu mai multe resorturi din stațiunea Albena.…

- Intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cat la suta din factura la energie este suportata de catre stat, Kelemen Hunor a explicat cum se calculeaza plafonarea. ”Avem o situatie foarte clara, sunt 9,25 milioane de consumatori casnici in Romania, aproape 9,30 de milioane si sunt…

- Romania incearca sa implementeze un proiect pilot pentru infrastructura de irigatii, investitia ridicandu-se la 1,8 miliarde euro pe o lungime a canalelor de irigatii de 1.700 de kilometri, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel…

- Cresterea pensiilor cu 26% – incepand din luna noiembrie a acestui an – si eliminarea transferului contributiilor de asigurari sociale la administratorii privati in 2023, pentru ca 12 miliarde de lei sa ramana la bugetul de asigurari sociale in vederea majorarii pensiilor, sunt unele dintre cererile…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) a decis deblocarea a 1.3 miliarde de dolari, suma ce va reprezenta o finanțare de urgența pentru Ucraina. Acest instrument de ajutorare ar rolul de a face fața șocurilor alimentare.

- LIVE VIDEO| Alba Iulia, capitala fondurilor europene pentru o zi: La Sala Unirii se semneaza documentul care aduce Romaniei 31.5 miliarde euro nerambursabili LIVE VIDEO| Alba Iulia, capitala fondurilor europene pentru o zi: La Sala Unirii se semneaza documentul care aduce Romaniei 31.5 miliarde euro…

- Grupul RWE, cel mai mare producator de energie din Germania, cumpara divizia de energie curata a Con Edison, pentru 6,8 miliarde de dolari, extinzandu-si prezenta pe a doua mare piata de energie regenerabila din lume, transmite Reuters.Tranzactia va fi finantata partial printr-o emisiune de…