- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit la Digi24 despre programul Rabla Plus pentru mașinile electrice. Potrivit acestuia, niciun dosar nu a fost aprobat pana acum și exista in continuare dosare neaprobate depuse inca din 2020. Motivul pentru acest blocaj, spune ministrul, este birocrația care…

- Tanczos Barna, Ministrul Mediului, a spus declarat ca se așteapta ca peste 60.000 de cetațeni sa acceseze programele guvernamentale „Rabla Clasic” și „Rabla Plus”, dupa ce aceastea s-au deschis, luni, pentru persoane fizice și persoane juridice. Ministrul mai spune ca exista un interes deosebit pentru…

- UPDATE: Programul Rabla incepe pe 26 aprilie Bugetul Administratiei Fondului de Mediu, institutia care finanteaza programele Rabla Clasic si Rabla Plus, va fi prezentat in sedinta de Guvern de azi, iar programul Rabla va incepe pe 26 aprilie, a declarat, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos…

- Programul Rabla incepe pe 26 aprilie, a anunțat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. „In sedinta de Guvern de astazi vom prezenta bugetul Administratiei Fondului de Mediu, institutia care finanteaza Rabla Clasic si Rabla Plus. Sunt programele prin care ministerul isi doreste ca parcul…

- ”Programele pe care le lansam dupa aprobarea bugetului sunt primele cu care incepem, sunt Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Electrocasnice. La Rabla Clasic, am majorat bugetul de la 6.500 lei la 7.500 lei, tichetul standard de sprijin este de 7.500 lei in 2021. Am majorat, de asemenea, eco-bonusurile…

- Ministerul Mediului lanseaza miercuri programele ”Rabla Clasic 2021” și ”Rabla Plus 2021”, potrivit Agerpres . Ediția din acest an ”Rabla Clasic” va avea un buget total de 440 milioane lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decat in 2020, lucru care va permite achiziționarea a 55.000 de vehicule noi,…

- Buget dublu pentru programul Rabla Plus Tánczos Barna. Foto: radioiasi.ro. Ministerul Mediului anunta ca va majora sau chiar va dubla bugetele pentru anumite programe de anul acesta. Printre ele se numara programele Rabla Clasic, Rabla Plus sau Rabla pentru electrocasnice. Principalele…

- Ministerul Mediului propune creșterea primei de casare în programul Rabla Clasic, de la 6.500, la 7.500 lei, iar eco-bonusurile care se adauga la prima vor fi majorate cu 500 de lei, a anunțat ministrul mediului. La Rabla clasic bugetul va crește cu 35 milioane lei, iar la Rabla Plus, programul…