Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla incepe pe 26 aprilie, a anunțat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. „In sedinta de Guvern de astazi vom prezenta bugetul Administratiei Fondului de Mediu, institutia care finanteaza Rabla Clasic si Rabla Plus. Sunt programele prin care ministerul isi doreste ca parcul…

- Programul Rabla incepe pe 26 aprilie, a anunțat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. Bugetul Administratiei Fondului de Mediu va fi prezentat in sedinta de Guvern de miercuri. "In sedinta de Guvern de astazi vom prezenta bugetul Administratiei Fondului de Mediu, institutia care finanteaza…

- Programul Rabla incepe peste doar cateva zile, in 26 aprilie, a anunțat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. Bugetul Administratiei Fondului de Mediu va fi prezentat in sedinta de Guvern de astazi. „In sedinta de Guvern de astazi vom prezenta bugetul Administratiei Fondului de Mediu,…

- Bugetul Administratiei Fondului de Mediu, institutia care finanteaza programele Rabla Clasic si Rabla Plus, va fi prezentat in sedinta de Guvern de miercuri, iar programul Rabla va incepe pe 26 aprilie, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, intr-o conferinta de…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor organizeaza miercuri, 21 aprilie, incepand cu ora 9.00, evenimentul de lansare a programelor Rabla Clasic si Rabla Plus pentru anul 2021. Actiunea va avea loc in fata sediului MMAP si va marca, de asemenea, startul etapei finale a competitiei Best Electric Car…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus ca bugetul pentru Rabla Plus, care finanteaza automobile plug-in si electrice, a fost dublat si ca astfel a crescut si numarul de masini ce vor putea fi achzitionate.

- Prima de casare acordata in Programul “Rabla Clasic” creste, in 2021, iar bugetul pentru Programul “Rabla Plus” se va dubla, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat noile condiții…

- Ministerul Mediului propune creșterea primei de casare în programul Rabla Clasic, de la 6.500, la 7.500 lei, iar eco-bonusurile care se adauga la prima vor fi majorate cu 500 de lei, a anunțat ministrul mediului. La Rabla clasic bugetul va crește cu 35 milioane lei, iar la Rabla Plus, programul…