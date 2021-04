Programul „Rabla” este relansat. Se majorează bugetul și prima de casare Cel mai mare buget de la lansare pentru „Rabla plus”, cea mai mare prima din Europa pentru masinile electrice și o mie de lei in plus pentru prima de casare sunt doar cateva dintre noutațile cu care vine programul „Rabla” in 2021. Editia din acest an a programului „Rabla Clasic” va avea un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decat in 2020, ceea ce va permite achizitionarea a peste 55.000 de autovehicule noi, mai putin poluante. Pentru 2021, in cadrul acestui program, va fi majorata atat prima de casare – de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, cat si ecobonusul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

