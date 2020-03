Programul RABLA 2020. Anunţ important pentru şoferi. Ce se schimbă In urmatoarele zile, dealerii auto se pot inscrie in programul Rabla. De la jumatatea lunii, ministerul Mediului vrea sa deschida oficial programul și pentru clienți. Pentru o masina electrica cumparata prin programul Rabla Plus statul ofera un bonus de 45 de mii de lei, echivalentul a 10 mii de euro. Valoarea voucherului clasic ramane la 6.500 de lei si poate fi cumulata in functie de motorizare cu un ecobonus de 1.000 de lei sau de 1.700 de lei.Tot mai multi romani sunt interesati de mașinile electrice, dar și hybride. Unii dealeri auto, pe langa acei 6.500 de lei pe care un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate…

- Romanii vor putea cumpara și motociclete prin Rabla 2020 iar aceia care vor achiziționa un autovehicul electric nu vor putea vinde bunul pentru o perioada de cel puțin un an, a anunțat marți, ministrul demis al Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe. Programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor avea,…

- Romanii vor putea cumpara și motociclete prin Rabla 2020 iar aceia care vor achiziționa un autovehicul electric nu vor putea vinde bunul pentru o perioada de cel puțin un an, a anunțat marți, ministrul demis al Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe.

- Motocicletele intra in programul Rabla din acest an. Ce prima de casare primesc cei care vor sa-și cumpere mașini electrice Ministerul Mediului a anunțat, marți, ca lanseaza in premiera, in Romania, ”Programul Rabla pentru motociclete”. Astfel, cei care au motociclete vechi și vor…

- Programul Rabla va fi lansat in luna martie si va pune la dispozitie romanilor 60.000 de vouchere, anunta ministrul Mediului, Costel Alexe. De asemenea, statul va creste la 140 de milioane de lei bugetul pentru Rabla plus. Programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, si va…

- In ultimii ani, tot mai multe workshop-uri, cursuri si articole ne invata cum sa avem relatii durabile si ne enumera strategiile pe care sa le folosim pentru ca legaturile noastre, in special cele de cuplu, sa dureze. Cu toate acestea, nu gasim nimic concret despre cum sa ne intretinem lucrurile mai…

- Programul "Rabla Clasic" va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Programul 'Rabla' este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru…

- Programul Rabla pentru autoturisme "va incepe in martie" Foto Agerpres Programul Rabla pentru autoturisme va începe în martie iar ministrul mediului anunta ca vor fi bugetate 60 de mii de prime de casare. Valoarea unei prime de casare ramâne de 6.500 de lei la care se poate…