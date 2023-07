Exista un program prin care orice roman poate cere suma de 15.000 de lei. Pentru ce trebuie folosita aceasta și care sunt condițiile de acordare? Este vorba despre un program destinat parinților care iși doresc copii, dar sunt infertili. Programul are ca scop sporirea natalitații in Romania și a fost extins in 2023. Pana acum, doar familiile formate exclusiv din romani sau romancele singure puteau solicita voucherele de 15.000 de lei. In proiectul actualizat aflat in dezbatere publica la Ministerul Familiei, lista potențialilor beneficiari se extinde și la cuplurile formate dintr-un cetațean strain…