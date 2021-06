Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021 ne aduce la Turda cateva spectacole speciale ale unor mari teatre din Romania. Nu trebuie ratata intalnirea din Parcul Central cu Bacantele – Teatrul de Nord Satu

- Federația Moldoveneasca de Fotbal a anunțat programul meciurilor primelor șapte etape ale Diviziei Naționale, ediția 2021-2022. Tragerea la sorți a avut loc la Casa Fotbalului cu participarea reprezentanților celor 8 cluburi.

FITT 2021, evenimentul pe care toți iubitorii de teatru și arta l-au așteptat timp de un an, se va desfașura in perioada 25 iunie - 4 iulie și va aduce la Turda 10 zile pline de spectacole, concerte,...

Organizatorii Festivalului International de Teatru Turda anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru Programul de Voluntariat dedicat celei de-a V-a editii a festivalului, eveniment care are loc...

- Programul „VaraTIC: Miniteatru in Amfiteatru”, conceput de Teatrul „Ion Cranga” pentru copiii cu varste de pana la 6 ani, va avea loc in perioada 1 iunie - 26 septembrie 2021 in gradina Casei Eliad. Programul ofera o selectie variata de spectacole educative din repertoriul Teatrului „Ion Creanga”.…

- Ministerul Mediului lanseaza miercuri programele ”Rabla Clasic 2021” și ”Rabla Plus 2021”, potrivit Agerpres . Ediția din acest an ”Rabla Clasic” va avea un buget total de 440 milioane lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decat in 2020, lucru care va permite achiziționarea a 55.000 de vehicule noi,…

- O serie de filme care au fost premiate sau nominalizate in anul 2020 la festivaluri de profil precum Cannes, Venetia si San Sebastian vor fi prezentate la editia din 2021 a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF). "Filme selectionate sau premiate in marile festivaluri ale anului trecut…

- Editia din acest an a Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanar Iasi (FITPTI) va include o gama larga de spectacole si reprezentatii in spatii neconventionale, pentru toate asteptarile publicului, a declarat directorul artistic al Teatrului "Luceafarul" din Iasi, Oltita Cintec. Aceasta…