Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a vorbit despre programul Prima Casa si posibilitatea ca acesta sa continue in 2020, dar a spus ca nu este sigur ca mai este nevoie de el. „Sunt doua lucruri. Deja plafoanele pentru 2020 sunt acolo, ne uitam la el daca face beneficii in societate asa cum este el structurat astazi,…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a explicat ca nu se mai justifica continuarea programului ”Prima Casa”, pentru ca nu mai susține sectorul imobiliar, iar oamenii au inceput deja sa se indrepte spre alte soluții de creditare. „Sunt doua lucruri. Deja plafoanele pentru 2020 sunt acolo, ne…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a explicat ca nu se mai justifica continuarea programului ”Prima Casa”, pentru ca nu mai susține sectorul imobiliar, iar oamenii au inceput deja sa se indrepte spre alte soluții de creditare.Citește și: SURSE - Lovitura fatala pentru Tariceanu? „Sunt…

- Nu mai e nicio noutate ca deficitul bugetar depașește 4% în acest an. Datele publicate luni de Ministerul Finanțelor cu privire la situația la 11 luni arata un deficit de 3,56% din PIB. Conform recentei rectificari bugetare știm ca ar urma sa se duca la 4,4%, luând în considerare ca…

- Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Intalnirea are loc in contextul discutiilor din Guvern privind rectificarea bugetara. Premierul Ludovic Orban a declarat ca in cursul…

- Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere publica proiectul de reorganizare a MFP, anuntat de ministrul Florin Citu, ce stabileste numarul maxim de posturi al aparatului propriu al ministerului la 1.917 posturi, cu 24 mai multe decat la ultima reorganizare facuta de Eugen Teodorovici, scrie Mediafax.

- Primarul general Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat, joi seara, la Romania TV, cu privire la afirmațiile pe care le-a facut ministrul Finanțelor, Florin Cițu."Nu au fost dpua bugete paralele, domnul Cițu este paralel cu economia. Declarațiile pe care le face il dezonoreaza și ii pune…

- Lucian Bode, propunerea de ministru al Transporturilor, a afirmat, intrebat cand a mers ultima data cu trenul, ca acest lucru s-a intamplat in urma cu zece ani și ca folosea acest mijloc de transport in perioada 2005-2008. Acesta a spus ca ultima data, de la București la Zalau a facut 11 ore, anunța…