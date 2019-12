Compania Nationala Posta Romana informeaza care este programul de lucru al subunitatilor postale in saptamana 30 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020.Luni, 30 decembrie 2019, toate subunitațile din mediul rural si urban vor funcționa in program de lucru normal.Marți, 31 decembrie 2019, toatesubunitatile postale din mediul urban si rural isi vor desfasura activitatea inintervalul orar 8:00 – 16:00. In zilele de 1, 2, 3 și 4 ianuarie 2020, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise.Ca urmare a programului anuntat, este posibil ca trimiterile postale prezentate in aceasta perioada…