Farul Constanta, remiza in ultimul meci din 2022

Farul Constanta, liderul Superligii, a disputat in aceasta seara ultimul meci din 2022, partida din deplasare cu FC Voluntari, contand pentru etapa a 21 a.Confruntarea s a incheiat la egalitate, 1 1.Pentru Farul a marcat Baluta, in minutul 2, in timp ce gazdele au egalat pe final de meci. Un meci pe care… [citeste mai departe]