Programul nuclear iranian: Germania îndeamnă Iranul să revină asupra deciziei sale "inacceptabile" "Ceea ce a anuntat presedintele (iranian Hassan) Rouhani nu este acceptabil", a declarat Heiko Maas in timpul unei conferinte de presa la Berlin, cerandu-i Iranului "sa revina asupra tuturor masurilor pe care le-a luat incepand din iulie si sa-si respecte din nou pe deplin angajamentele". Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat marti relansarea, in uzina din Fordo (la circa 180 de km sud de Teheran), a activitatilor de imbogatire a uraniului inghetate pana acum, decizie ce a fost condamnata de Washington, Paris si Uniunea Europeana (UE). La randul sau, Kremlinul a declarat ca "urmareste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

