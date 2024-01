Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ necesar alocarii, pentru anul 2024, a unui plafon de garanții de 1 miliard de lei, pentru continuarea in condiții optime a programului „Noua Casa”. Programul a contribuit nemijlocit la stabilizarea și la maturizarea pieței imobiliare, precum și a pieței…

- Programul “Noua Casa” va continua in anul 2024 iar plafonul de garantii este de 1 miliard de lei, a anuntat, joi, Ministerul Finantelor. Potrivit unui comunicat de presa al MF, programul a contribuit nemijlocit la stabilizarea si la maturizarea pietei imobiliare, precum si a pietei creditelor ipotecare.…

- ”Donezi sange la MF, pleci cu cea mai buna dobanda Fidelis! O noua editie de titluri de stat Fidelis este in desfasurare, cu aceleasi conditii avantajoase atat pentru lei, cat si pentru euro. In plus, a devenit deja traditie ca prin campania «Romania are sange de rocker, acum si de investitor» dam cea…

- Ministerul Finantelor arata ca programul IMM Invest continua pana la finalul anului, dupa ce Guvernul a aprobat majorarea plafonului de garantii. ”Pentru fiecare leu garantie acordata de stat prin IMM Invest, companiile beneficiare intorc in economie 12 lei in urmatorii cinci ani. Dupa acordarea finantarilor…

- Coalitia a avut joi sedinta pe tema legii pensiilor, dupa ce liberalii si-au exprimat nemultumirea privind impactul legii pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a admis in sedinta ca impactul bugetar este sub 30 de miliarde de lei, asa cum preconizase Ministerul Finantelor, au precizat surse…

- Romania incaseaza, in prezent, peste doua miliarde de lei din redevente, din care cel mai mult 1,2 miliarde de lei, din exploatarea de gaze naturale, conform datelor prezentate, vineri, la finalul sedintei de Guvern, de catre ministrul Finantelor, Marcel Bolos, informeaza AGERPRES . „In momentul de…

- Marcel Bolos a declarat vineri ca in contextul actual al executiei bugetare deficitul bugetar a ajuns la 3,55% ceea ce inseamna o suma de peste 56 de miliarde de lei, care este inregistrata ca deficit la bugetul general consolidat, in conditiile in care tinta pe care ne-am asumat-o, pana la finalulul…