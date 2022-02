„Astazi am semnat si continuarea programului 'Noua Casa', acordarea plafonului pe acest an, care se va mentine la nivelul de anul trecut in prima faza si, in functie de evolutia programelor, de fapt la toate, in functie de evolutia programelor, vom suplimenta plafoanele. Ce mi-as dori este ca ele sa intruneasca solicitarea din partea beneficiarilor, astfel incat sa putem suplimenta. La aceste programe sa stiti ca am lucrat impreuna cu mediul de afaceri. Ele provin, si inainte de a se face aceasta guvernare, provin din discutiile cu mediul de afaceri si au fost prinse in programul de guvernare,…