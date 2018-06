Stiri pe aceeasi tema

- CM 2018 Programul meciurilor de duminica 1 iulie 17:00 SPANIA - RUSIA la Moscova (Stadionul "Lujniki", TVR 1 si TVR HD) 21: 00 CROATIA - DANEMARCA la Nijnii Novgorod (Stadionul "Nijnii Novgorod", TVR 1 si TVR HD) CM 2018. Programul COMPLET al OPTIMILOR DE FINALA si transmisiile…

- Incepand de sambata, 30 iunie, debuteaza optimile de finala de la Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia. Primul meci va fi cel dintre Franta si Argentina, doua dintre favoritele la trofeu. Vezi mai jos programul: Franta – Argentina (sambata, ora 17:00) Uruguay – Portugalia (sambata, ora 21:00)…

- Reprezentativele Columbiei si Japoniei s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Cupei Mondiale, terminand pe pozitiile 1 si 2 Grupa H a competitiei. Ca urmare a calificarii celor doua selectionate si a rezultatelor din ultima etapa a Grupei G, s-a definitivat programul optimilor CM, conform…

- CM 2018. Programul partidelor de marti 26 iunie: 17:00 Danemarca - Franta, la Moscova (TVR 1, TVR HD), in Grupa C 17:00 Australia - Peru, la Soci (TVR 2), in Grupa C 21:00 Nigeria - Argentina, la Sankt Petersburg (TVR 1, TVR HD), in Grupa D 21:00 Islanda - Croatia, la…

- Campionatul Mondial de fotbal din Rusia incepe pe 14 iunie și se incheie in 15 iulie. Toate meciurile sunt transmise in direct la TVR. Iata programul competiției (rezultatele și clasamentele vor fi consemnate in timpul desfașurarii turneului): Grupa A 14 iunie, ora 18:00 (Moscova,…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia incepe joi, 14 iunie 2018 și este primul campionat din istorie care are loc in Europa de Est. Este a 21-a ediție a Campionatului Mondial, iar in turneul final sunt 32 de echipe, inclusiv țara gazda. Partidele se joaca la Moscova, Sankt Petersburg și in alte…

- Cupa Mondiala de fotbal din Rusia se va desfasura in perioada 14 iunie - 15 iulie pe 12 stadioane din 11 orase, cu 32 de echipe, impartite in opt grupe. Competitia va debuta cu partida dintre Rusia, echipa gazda, si Arabia Saudita, joi 14 iunie, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe stadionul…

- Moscova se imbraca in ”straie” de sarbatoare pe 14 iunie! Este ziua in care va avea loc ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal 2018, iar meciul inaugural se va disputa intre reprezentativa țarii gazda, Rusia, și Arabia Saudita. Pana sa se ajunga la alegerea țarii gazda care sa organizeze…