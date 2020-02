Programul "Maşina de familie". Familiile cu trei copii vor primi bani de la stat pentru achiziţionarea unei maşini Proiectul "Un autoturism pentru fiecare familie" este deja pe masa Senatului in discuție. "Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente in vederea stimularii natalitații pentru stoparea crizei demografice din Romania și totodata necesitatea stimularii achiziționarii unor autovehicule noi de minim 7 locuri, mai puțin poluante, se impune adoptarea programului "UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE FAMILIE", vizeaza facilitarea accesului persoanelor fizice care au in intreținere/ingrijire 3 sau mai mulți copii, pentru achiziționarea de autoturisme noi cu poluare redusa EURO 5 sau EUR0 6″,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

