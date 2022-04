Stiri pe aceeasi tema

- Anul scolar 2022 – 2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. – 22 octombrie – 30 octombrie 2022 – 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023 – Vacanța de Craciun * cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, pana vineri, 3 februarie…

- In perioada 10.03.2022-16.03.2022, s-a desfasurat Campania Nationala de verificare a modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor, precum si verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea, modificarea,…

- Sute de tineri cu idei de afaceri inovative s-au intrecut, la Universitatea Politehnica din București, dar și in Iași și Sibiu, pentru un loc intr-un program care ii ajuta sa dezvolte un prototip.

- Comisia Europeana și Romania au format un centru de ajutor umanitar pentru ucraineni, pe teritoriul Romaniei, a anunțat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Ea a facut acest anunț la București, in prezența președintelui Klaus Iohannis. „Va mulțumim pentru faptul ca gazduiți pe teritoriul…

- DSP ALBA: Modificari in programul de funcționare a centrelor de vaccinare și lista unitaților din județul Alba in care activitate va fi suspendata DSP ALBA: Modificari in programul de funcționare a centrelor de vaccinare și lista unitaților din județul Alba in care activitate va fi suspendata Urmare…

- Bucureștenii și locuitorii județului Ilfov care au simptome și suspecteaza o infecție cu Covid-19 au posibilitatea, incepand de duminica, 23 ianuarie, sa mearga singuri și sa se testeze la mai multe spitale din Capitala. Pacientii cu forme usoare vor fi indrumati de catre operatorii de la call-center-ul…

- Luni, 24 ianuarie 2022, programul de funcționare al Pieței Agroalimentare “Dacia” din orasul Mioveni va fi cuprins in intervalul orar 07.00 – 15.00. Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita pe data de 24 ianuarie, este inclusa din anul 2016 pe lista zilelor libere legale din Codul Muncii.