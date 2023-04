Omul de afaceri constantean Grigore Comanescu a decedat!

Vestea tragica in mediul de afaceri din Constanta a venit in preajma sarbatorilor pascale De vineri, 7 aprilie 2023, omul de afaceri Grigore Comanescu a ajuns la un spital din Bucuresti, dupa ce i s a facut rau in Capitala. Din nefericire, a trecut la cele vesnice. Grigore Comanescu s a… [citeste mai departe]