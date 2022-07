Ca parte a programelor sale de dezvoltare continua a liderilor și a convingerii ca educația nu se oprește niciodata, eMAG investește și anul acesta 200.000 de euro in programe de invațare dezvoltate de universitați de prestigiu precum Harvard Business School și MIT Management Executive Education, in cadrul programului Grow Talent. Programul la care vor participa 75 de colegi se va desfașura in doua etape, in perioada iulie – octombrie 2022, respectiv februarie – aprilie 2023. „La eMAG invațam in fiecare zi, prin intermediul proiectelor complexe la care suntem expuși, iar colegii noștri au posibilitatea…