Programul Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporană Festivalul International de Dramaturgie Contemporana incepe in 17 noiembrie. Programul festivalului poate fi consultat mai jos. 17 NOIEMBRIE 2019 Ora 18: Moment de tango argentinian, cu Doina Enache (Tango Brașov by Studio Tango Nada Mas) și Lucian Stan Ora 19:00 – Portugalia – de Zoltan Egressy Regia artistica: Sorin Militaru, Scenografia: Alina Herescu Teatrul „Sica Alexandrescu” Brasov – Sala Mare 18 NOIEMBRIE 2019 INTERNAȚIONAL DE DRAMATURGIE CONTEMPORANA Ora 17:00 – ,,Cvadratura cercului”, de Ana-Maria Bamberger, Regia artistica: Maria Agnesa Pușcașu Teatrul Național Radiofonic București… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

