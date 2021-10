Guvernul Nicolae Ciuca isi asuma, prin programul de guvernare depus sambata la Parlament, accelerarea absorbtiei fondurilor europene pe care Romania le are la dispozitie atat prin PNRR, cat si in baza exercitiului financiar 2021-2027. In acest sens, in documentul programatic sunt prevazute termene clare pentru unele dintre masurile stabilite: * Mandatarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene si a Ministerului Finantelor pentru semnarea acordului de finantare si al acordului de imprumut privind Planul National de Redresare si Rezilienta in valoare de 29,2 miliarde de euro cu Comisia…