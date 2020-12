Stiri pe aceeasi tema

- Cei 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres prevazuti in programul de guvernare a fi realizati in perioada 2021 - 2024 includ proiectele aflate in derulare si nu vor fi finalizati toti in patru ani, a afirmat, joi, noul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, la preluarea mandatului.…

- Cei peste 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres prevazuti in programul de guvernare a fi realizati in perioada 2021-2024 includ și proiectele aflate in derulare si nu vor fi finalizati toti in patru ani, a afirmat, joi, noul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, la preluarea mandatului.…

- Deputatul George Simion, copresedinte al AUR, a anuntat joi ca isi va dona 90% din salariul de parlamentar „catre o cauza civica, catre cazuri speciale”. Unde se pot vaccina romanii anti-covid. A fost publicata lista centrelor „Vreau sa fac un anunt, un anunt pe care nu l-am facut in campania…

- Cei 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres prevazuti in programul de guvernare a fi realizati in perioada 2021 - 2024 includ proiectele aflate in derulare si nu vor fi finalizati toti in patru ani, a afirmat, joi, noul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, la preluarea mandatului.…

- Fostul ministru PSD al Finantelor Eugen Teodorovici isi exprima revolta, pe Facebook, dupa ce rivalul sau liberal Florin Citu a ajuns premier, iar el nici macar n-a mai prins un loc in Parlament. Alimentele INTERZISE de Craciun. Avertisment de la Protecția Consumatorului: Arata bine dar ne pot imbolnavi…

- Presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a preluat oficial joi mandatul prezidential in timpul unei ceremonii de investitura care a avut loc la Palatul Republicii, in cadrul unei sedinte solemne comune a Parlamentului si Curtii Constitutionale, informeaza Radio Chisinau, Deschide.md si IPN.md.…

- Spread-ul dintre obligațiunile suverane ale Romaniei pe 10 ani, denominate in euro, și cele similare ale Germaniei s-a redus, ceea ce poate fi interpretat și ca o imbunatațire a increderii investitorilor in ratingul de țara al Romaniei, arata cel mai recent raport privind tendințele și riscurile pe…