Stiri pe aceeasi tema

- Programul de Guvernare al Cabinetului Citu promite ca datoria publica nu va depasi pragul de 60% din PIB, cresterea colectarii veniturilor din accize, TVA si taxe vamale, reforma ANAF, reformarea sistemului fiscal-bugetar si modernizarea in

- Programul de guvernare al Cabinetului Cițu: ajutoare de stat si granturi pentru sectoarele afectate de pandemie, cresterea standardului de viata al cetatenilor și reformarea instituțiilor publice Programul de guvernare prevede continuarea masurilor de stimulare a cererii, de sprijinire a reluarii activitatilor…

- Programul de Guvernare al Cabinetului Cițu promite ca datoria publica nu va depași pragul de 60% din PIB, creșterea colectarii veniturilor din accize, TVA și taxe vamale, reforma ANAF, reformarea sistemului fiscal-bugetar și modernizarea infrastructurii.

- Florin Cițu, premierul desemnat, a depus miercuri la Parlament Programul de guvernare noului guvern la care a fost desemnat premier de coaliția PNL USR-PLUS și UDMR Documentul conține 18 capitole, cate unul pentru fiecare minister in parte. VEZI AICI PROGRAMUL DE GUVENARE 2020-2024 GUVERN PNL USR-PLUS…

- Programul de Guvernare al Cabinetului Cițu promite ca datoria publica nu va depași pragul de 60% din PIB, creșterea colectarii veniturilor din accize, TVA și taxe vamale, reforma ANAF, reformarea sistemului...

- Coalitia PNL – USR – PLUS – UDMR promite in programul de guvernare ca nu va majora sau introduce noi impozite si taxe, ci va imbunatati colectarea veniturilor, insa are in vedere „implementarea unui sistem fiscal mai corect” si „elimininarea distorsiunilor ce permit minimizarea poverii fiscale”. Impozitarea…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, a depus miercuri dimineața la Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului. La ora 11:00 vor incepe audierile miniștrilor propuși. De asemenea, decretul președintelui prin care Florin Cițu a fost propus…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, coordonatorul echipei social-democrate care a realizat programul de guvernare al formațiunii, a transmis, joi, intr-o declarație de presa, ca programul de guvernare al PNL reprezinta o promisiune de taiere a pensiilor. Citește și: Guvernul Orban crește…