Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor pregatește un nou program prin care finanțeaza kit-uri complete de garduri electrice, care pot fi instalate de populație in jurul propriilor gospodarii, stanelor, culturilor agricole sau a livezilor. Și bistrițenii pot cere fonduri pentru aceste kit-uri: Gardurile…

- Ministerul Mediului a decis sa finanțeze locuitorii zonelor in care urșii obișnuiesc sa intre in localitați pentru a instala garduri electrice in jurul gospodariilor. Banii fac parte dintr-un program lansat de minister și are ca obiectiv impiedicarea incidentelor tot mai dese provocate de urși. Programul…

- Anul spectacolelor de strada. Primaria Brașov a reluat Programul de finanțare a proiectelor culturale, dar vor primi bani numai evenimentele organizate in aer liber! Dupa ce la mijlocul lunii martie, Primaria Brașov a suspendat Ghidul de finanțare a evenimentelor culturale ca urmare a…

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Costel Alexe, a anuntat marti lansarea in dezbatere publica a ghidului de finantare a programului "Casa Eficienta Energetic", astfel ca proprietarii de case deja construite din Romania vor putea beneficia de o prima energetica de maximum 15.000 de euro prin care…

- Proprietarii de case din Romania pot primi pana la 15.000 de euro de la stat pentru a-si eficientiza energetic imobilele Proprietarii de case din Romania vor putea accesa o prima in valoare de maxim 15.000 de euro, prin care isi pot eficientiza din punct de vedere energetic imobilele, a anuntat, marti,…

- Proprietarii de case din Romania vor putea accesa o prima in valoare de maxim 15.000 de euro, prin care isi pot eficientiza din punct de vedere energetic imobilele, a anuntat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in conferinta de lansare in consultare publica a Ghidului de finantare…

- Ghidul de finantare pentru programul "Casa eficienta energetic" Foto: Arhiva/ Petruț Hîrțescu Ghidul de finanțare pentru programul intitulat "Casa eficienta energetic" va fi lansat marti în dezbatere publica, iar ministrul mediului, apelor și al padurilor, Costel Alexe, va prezenta…

- Ghidul de finantare destinat Programului ''Casa Eficienta Energetic'' va fi la lansat, marti, in dezbatere publica, iar ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va prezenta date despre aceasta initiativa intr-o conferinta de presa.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…