Programul caseriilor RAJA în minivacanța de Rusalii Caseriile RAJA vor fi inchise joi, 1 iunie și luni, 5 iunie, in ziua Rusaliilor, transmite compania prin intermediul unui comunicat de presa. De asemenea, vineri, in data de 2 iunie, activitatea societații se va desfașura dupa programul obișnuit de lucru. Activitatea structurilor RAJA SA care asigura continuitatea serviciilor de alimentare cu apa și de

