Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit despre amenințarile pe care Vladimir Putin le-a facut cu privire la țara noastra. Iata motivul pentru care premierul spune ca nu trebuie sa ne facem griji cu privire la un eventual atac.

- Vladimir Putin a avut ieri, 5 martie, un nou discurs, in cea de-a zecea zi de la inceperea razboiului in Ucraina. Lucrul care i-a facut pe toți sa iși puna intrebari a fost faptul ca in video-ul publicat liderul de la Kremlin apare inconjurat de stewardese de la compania aeriana Aerloft.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24 , ca presedintele Vladimir Putin toaca Ucraina marunt cu rachete si cu bombe, dupa ce nu a reusit sa cucereasca rapid tara, iar planul este „deznaționalizarea Ucrainei prin mijloacele lui Hitler”. „Ce parere are Vladimir Putin de fuga din Ucraina…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat la Digi 24 ca președintele rus Vladimir Putin este afectat „de o boala psihica numita sindromul sfarșitului lumii”. „Ți se rupe inima gandindu-te la ce se intampla cu oamenii de acolo, sub tirul rachetelor, sub amenințarea elicopterelor, avioanelor și a trupelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu a dorit sa se supuna unui test PCR cerut de Kremlin inaintea intrevederii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin, motiv pentru care tara gazda a impus o distanta uriasa pentru o convorbire "tete-a-tete" intre cei doi lideri, pentru a evita eventuale imbolnaviri,…

- Jurnalistul buzoian Adelin Petrisor parasește Televiziunea Publica dupa 11 ani de activitate la TVR, in favoarea Euronews Romania. Acesta urmeaza sa paraseasca instituția la sfarsitul acestei luni. Insa pentru a putea pleca din TVR, Adelin Petrișor trebuie sa treaca printr-un hațiș birocratic. El trebuie…

- Programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" din acest an vor fi lansate cel tarziu pe data de 8 februarie, a anuntat, joi, pe pagina de Facebook, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Programul "Rabla Clasic" din 2022 are la baza acordarea unei tichet in valoare de 6.000 lei pentru o masina…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri, 17 decembrie, la congresul Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, ca el nu navigheaza pe internet fiindca nu are timp, a informat agenția rusa de presa Ria Novosti . „Nu am timp sa ma uit acolo”, a susținut Vladimir Putin, raspunzand…