Programă Logică, argumentare și comunicare Bac 2024 – Materia de studiu pentru Bacalaureat In cadrul examenului de Bacalaureat 2024, disciplina Logica, argumentare si comunicare are statutul de disciplina optionala fiind sustinuta la proba E. d), in functie de filiera, profil si specializare. Iata care este programa pentru Logica la Bac 2024, potrivit Ministerului Educației.Programa Logica, argumentare și comunicare Bac 2024Potrivit Ministerului Educației, programa pentru Filosofie la Bacalaureat 2024 este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

