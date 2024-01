Program zilnic la patinoarele din Tg. Mureș și Sângeorgiu Patinoarul in aer liber aflat in interiorul Cetații Medievale din Targu Mureș, cu o suprafața de 600 mp, este deschis zilnic, inclusiv in zilele oficial libere. Programul pentru public este intre orele 13.30 și 21.00 iar accesul pe gheața se face in serii de cate o ora și jumatate, cu pauze de o jumatate de […] Articolul Program zilnic la patinoarele din Tg. Mureș și Sangeorgiu apare prima data in… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

