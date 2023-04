Program TV de Paște 2023. Ce putem vedea la Pro TV, Antena 1 ori Kanal D pe 15 și 16 aprilie Program TV de Paște 2023. Din pacate acest an vine cu predicții și avertizari de vreme rea, așa ca mulți iși vor petrece Paștele in fața televizoarelor. Ce au pregatit pentru 15 și 16 aprilie Pro TV, Antena 1 ori Kanal D. Pro TV va difuza multe producții dedicate Sarbatorilor Pascale, in special ediții speciale ale show-urilor preferate. Sambata nu vor lipsi ”Isus din Nazareth” (miniseria fragmetata in cinci parți) și ”Exodus: zei și regi” iar, de la 23.45, va fi transmisa Slujba de Inviere, in direct, de la Manastirea Antim. Duminica, Alex Dima va fi gazda emisiunii ”Romania te iubesc” și va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

