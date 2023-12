Program special de decembrie: Locuri de poveste pentru copii Daca mai crezi in povești și vrei sa vada și copiii tai cum personajele basmelor prind viața, transforma zilele libere din decembrie cu aceste planuri de vizitat și vizionat. Micul prinț, Povestea unei prietenii, la MINA ( https://www.minamuseum.com/ ) In perioada 1-31 decembrie 2023, la MINA Museum, poți vedea piesa de teatru digitala, imersiva realizata dupa povestea Micul prinț, Povestea unei prietenii. Redescopera Micul Prinț, una dintre cele mai cunoscute și citite carți din lume, cu o poveste fermecatoare atat pentru copii, cat și pentru adulți, intr-un nou spațiu imersiv inaugurat la MINA.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.400 de militari și angajați din MApN, MAI, SRI, STS și Administrația Naționala a Penitenciarelor vor participa vineri, 1 decembrie, la ora 11.00, la parada militara organizata la Arcul de Triumf cu ocazia Zilei Nationale.UPDATE 1 decembrie, ora 7.10: Manifestarile de 1 Decembrie organizate azi…

- Nationala Romaniei a fost confirmata in urna a doua valorica pentru tragerea la sorti a grupelor Euro 2024, dupa ce a castigat Grupa I a preliminariilor.Tricolorii au invins Elvetia cu 1-0 la Bucuresti, marti seara, terminand neinvinsi campania de calificare. Celelalte echipe din urna a doua, si pe…

- Cinci federatii membre EHF, Romania/ Slovacia, Cehia/ Polonia și Turcia au intrat in cursa pentru gazduirea Campionatului European de handbal feminin din 2026, a anuntat, joi, 26 octombrie, forul continental, informeaza agenția News.ro.Romania si Slovacia propun un turneu cu sapte orase gazda, Cluj-Napoca,…

- Nicușor Dan, primarul din București, a anunțat ca a semnat angajamentul pentru depunerea candidaturii privind organizarea finalei Europa League, in 2026 sau 2027, pe Arena Naționala. Termenul depunerii candidaturii este 15 noiembrie, iar alte 3 țari au facut deja acest pas: Turcia, Germania și Scoția.…

- „Schimb de opinii cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, la Bucuresti, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari. In calitate de parteneri strategici apropiati pe Flancul de Est, am discutat despre interesele comune de securitate si despre modalitatile de a ne spori cooperarea bilaterala prin…

- „Schimb de opinii cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, la Bucuresti, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari. In calitate de parteneri strategici apropiati pe Flancul de Est, am discutat despre interesele comune de securitate si despre modalitatile de a ne spori cooperarea bilaterala prin…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui miercuri, 6 septembrie 2023, la Palatul Cotroceni, cea de-a VIII-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M), anunța Administrația Prezidențiala intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, la evenimentul la nivel inalt vor fi prezenți reprezentanți…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui miercuri, 6 septembrie 2023, la Palatul Cotroceni, cea de-a VIII-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M), anunța Administrația Prezidențiala intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, la evenimentul la nivel inalt vor fi prezenți reprezentanți…