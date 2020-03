Program redus la Severin Shopping Center

In contextul actual, reprezentanții Severin Shopping Center se alatura demersului autoritaților de a identifica și implementa soluții care pot preveni raspandirea noului virus Covid-19. Astfel, incepand de luni, 16 martie, centrul comercial Severin Shopping Center iși va ajusta programul de funcționare și va fi deschis in intervalul 12:00-20:00. Hipermarketul va fi deschis in intervalul 8:00-22:00, iar farmaciile vor funcționa dupa programul normal. ActualitateSocialseverin