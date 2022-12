Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa emblematicele filme de Craciun - "Singur acasa 2: Pierdut in New York" si "Muppet: Colinda de Craciun", care aniverseaza 30 de ani de la premiera, si indragitul film "O poveste de Craciun" cu Jim Carrey, multe alte premiere sunt pe Disney+ in aceasta perioada.

- Peste 60 de copii au colindat, luni, la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vrancea. Micii colindatori i-au incantat cu colinde tradiționale pe angajații fiscului vrancean și s-au intalnit cu Moș Craciun care le-a imparțit daruri la bradul impodobit. „Cum luna decembrie e luna bucuriei,…

- ”Singur Acasa”, deja tradiționalul film care inregistraza an de an audiențe colosale in preajma Craciunului, se intoarce la Pro TV. Celebrele aventuri ale micuțului Macaulay Culkin au fost vizionate anul trecut la Antena 1, pentru prima oara in istoria de 15 ani a difuzarilor seriei de filme in țara…

- Kevin McCallister, care e interpretat de actorul Macaulay Culkin, se intoarce la PRO TV. Pe 17, respectiv 24 decembrie, de la ora 20:00, telespectatorii vor putea intra in lumea magica de Craciun cu filmele „Singur acasa” și „Singur acasa 2 – Pierdut in New York”. Serile de sambata vor fi implinite…

- Dilema mare la Motru, unde Primaria a impodobit orasul pentru sarbatorile de iarna, nu doar cu stelute si Mosi Craciuni, ci si cu iepurasi si oua rosii. Cei mici se bucura de figurine, dar parintii si bunicii lor fac ochii mari cand trec pe langa iepurasii pe care i-au mai vazut si in primavara. Primaria…

- O poveste de viața pentru Moș Craciun: O mama singura, cu trei copii, diagnosticata cu cancer, are nevoie de ajutor O poveste de viața pentru Moș Craciun: O mama singura, cu trei copii, diagnosticata cu cancer, are nevoie de ajutor Craciunul se apropie cu pași repezi, iar dupa doi ani cu restricții…

- James Corden este gazda The Late Late Show de ani de zile, dar se pare ca are multe de invațat despre cum sa fii un oaspete bun. Luni, prezentatorul de televiziune și-a primit in mod public interdicția de a mai calca in restaurantul de lux din New York, Balthazar, chiar de la proprietarul Keith McNally,...…