Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei se afla in perioada de testare a unui leu digital. Se verifica acum conceptele referitoare la aspecte tehnice, de securitate și juridice, precum și a implicațiilor de politica referitoare la potențiala emitere a leului digital. In medie 69% dintre consumatori, atat din Romania…

- Banca Naționala a Romaniei deruleaza un program pilot, dezvoltat intr-un mediu inchis de testare, pentru a obține o mai buna ințelegere a conceptelor referitoare la aspecte tehnice, de securitate și juridice, precum și a implicațiilor de politica referitoare la potențiala emitere a leului digital.…

- BNRi deruleaza un program pilot, dezvoltat intr-un mediu inchis de testare, pentru a obține o mai buna ințelegere a conceptelor referitoare la aspecte tehnice, de securitate și juridice, precum și a implicațiilor de politica referitoare la potențiala emit

- ”In ceea ce priveste perspectiva apropiata, membrii Consiliului au convenit ca fiind probabila o reaccelerare a cresterii economice in trimestrul I 2022, urmata insa de o posibila cvasistagnare in trimestrul II, sub impactul razboiului din Ucraina si al sanctiunilor asociate. Evolutiile implica valori…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut declarații de presa la finalul vizitei la Spitalul Clinic Colentina din București.Klaus Iohannis a vorbit despre inflația din țara și prețurile tot mai mari. Iohannis susține ca vinovat este președintele Rusiei, Vladimir Putin, avand in vedere ca a atacat…

- Primaria Cotești continua proiectele de reabilitare și modernizare a strazilor și drumurilor de interes local. Lucrarile vor fi realizate de societatea Keyboard SRL, care a caștigat licitația privind realizarea proiectului de investiții „Refacere și modernizare drumuri de interes local in comuna Cotești“.…

- O strada care se intreține singura datorita unui sistem automat de duze care pot impraștia diferite substanțe pe șosea este propus pentru realizare in Municipiul Brașov. Consilierul local Raluca Stancu (PSD) a prezentat vineri, intr-o conferința de presa, un proiect pilot care consta intr-un sistem…

- Ucrainenii din Polonia vor putea converti bancnotele grivne in zloti polonezi de la mijlocul saptamanii viitoare, ca parte a unui program care implica banca centrala, a anuntat Banca Nationala a Poloniei, potrivit Reuters și news.ro.