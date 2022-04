Stiri pe aceeasi tema

- Un paradis al florilor poate fi admirat linga Amsterdam. Renumita gradina cu lalele din Olanda, considerata cea mai mare din lume, și-a deschis in sfirșit porțile. In ultimii doi ani a stat inchisa primavara, din cauza pandemiei. O parte dintre florile expuse vor ajunge in curind la Roma, pentru a decora…

- Lidl are oferte senzaționale de Paște 2022. Ce poți sa cumperi cu 1.99 lei? Hypermarketul a anunțat ofertele pentru Paște 2022. Noul catalog pentru Saptamana Mare a anunțat la rafturi și carne de miel, o specialitate consumata de romani mai ales in perioada sarbatorilor pascale. Iata ce poți cumpara…

- A sosit momentul mult așteptat ! Targul de Paste și-a deschis astazi, 8 aprilie, porțile pentru toți satmarenii, iar ediția din acest an aduce și o mulțime de activitați pentru cei mici. Targul se va desfasura in perioada 8-23 aprilie, intre orele 10.00 și 18.00, in parcul din Piața Libertații. Activitațile…

- Esplanada centrala a municipiului Suceava gazduiește, timp de 24 de zile, Targul de Paște „Produs in Bucovina", in cadrul caruia iși expun produsele create de ei, prin rotație, 25 de meșteri populari. Ca de obicei, la targ se gasesc și numeroase produse tradiționale gastronomice, ...

- Lotul unu din Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova-Pitești va fi deschis inainte de Paște și va rezolva inclusiv problema aglomerației din orașul Balș, a anunțat, luni, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța ca a inceput controalele tematice de Paște pentru a preveni apariția de toxiinfecții alimentare. Potrivit reprezentanților ANSVSA, vizate de controale sunt toate pietele agro-alimentare, abatoarele si centrele…

- Cantaretul de muzica populara Gheorghe Turda, general de brigada in rezerva in acelasi timp, isi inspira evaluarile despre invazia Ucrainei dintr-o carte despre Nostradamus. Turda a facut urmatoarele afirmatii in cadrul unui emisiuni difuzate la Romania TV: "Am o carte, Nostradamus, am cumparat-o cu…