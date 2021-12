Program Kaufland de Revelion: Orarul magazinelor Magazinele Kaufland vor avea program special de Revelion. Clienții vor trebui, astfel, sa-și faca din timp cumparaturile, caci orarul de funcționare va fi mai scurt. Pe 1 ianuarie 2022, toate magazinele vor fi inchise. Programul magazinelor Kaufland de Revelion Astfel, pe 31 decembrie, ora deschiderii va varia intre 06:00 si 07:00, iar cea a inchiderii intre 17:00 si 18:00. Excepție va face magazinul din Falticeni, care se va inchide la 16:00. Pe 1 ianuarie 2022, toate magazinele Kaufland vor fi inchise. Pe 2 ianuarie, majoritatea magazinelor vor avea program scurt. Acestea se vor deschide la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

