Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 devine casa Formulei 1 in Romania pentru urmatorii 3 ani. Cel mai spectaculos sezon din istoria legendara a acestui sport va avea 24 de curse si va fi transmis integral de posturile Antena 1, Antena Stars si platforma AntenaPLAY. Prima cursa va fi in weekendul viitorm cand vom avea Marele Premiu…

- Dupa temperaturi ceva mai scazute in ultimele zile, vremea se va schimba in acest weekend. Un val de aer mediteranean și din zona Africii ajunge in Romania, iar in weekend temperaturile vor fi de primavara veritabila, iar ploile se vor mai inregistra doar izolat și trecator. Pe 23 februarie, vineri,…

- Elvis, fratele lui Emi Pian, ar fi cerut azil politic in SUA, dupa ce a fugit din Romania pentru a scapa de condamnare intr-un dosar pentru furt calificat, șantaj și favorizarea faptuitorului.Interlopul urma sa se prezinte in ziua de 12 februarie la proces, dar intre timp a fugit in Statele Unite. Potrivit…

- Romania a ieșit victorioasa in fața Olandei la primul meci de la Campionatul European de polo masculin, care a fost difuzat LIVE in AntenaPLAY vineri, 5 ianuarie 2024, de la 21:15. Iata ce scor spectaculos au scos tricolorii.

- Kylian Mbappe joaca in Cupa Frantei, in AntenaPLAY, pe 7 ianuarie, atunci cand PSG se va duela cu Revel, in prima runda a fazelor finale ale competitiei, acolo unde ii mai putem urmari pe Ladislau Boloni sau Alexi Pitu.