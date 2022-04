Program de muncă de 4 zile pe săptămână? Aproape 8 angajaţi din 10 ar vrea să lucreze în acest fel Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piata muncii, se contureaza drept o posibila solutie de flexibilizare a muncii si de facilitare a tranzitiei la munca de la birou. Un procent de 78% dintre angajati sunt deschisi sa lucreze doar 4 zile pe saptamana si cred ca acesta este un moment foarte bun pentru adoptarea saptamanii mai scurte de lucru, arata un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs. ”Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piata muncii, se contureaza drept o posibila solutie de flexibilizare a muncii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

