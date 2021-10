Stiri pe aceeasi tema

- USR propune, in programul de guvernare al Cabinetului Ciolos, adoptarea unei noi Strategii nationale de ordine si siguranta publica, care sa prevada, printre altele, setarea unui mod de lucru al Jandarmeriei pentru evitarea abuzurilor de forta impotriva populatiei pasnice. La capitolul Afaceri interne,…

- Capitala culturala a CSI in 2023 va deveni orașul Comrat din Moldova. Aceasta decizie a fost luata in cadrul ședinței Consiliului șefilor de stat ai țarilor CSI din 15 octombrie in regim de videoconferința. Potrivit serviciului de presa al Comitetului Executiv al CSI, Programul interstatal "Capitalele…

- Una dintre cele mai controversate proiecte incluse in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) de catre fostul ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea și premierul demis Florin Cițu este crearea unei banci prin care sa se deruleze fondurile acestui proiect. Noua banca…

- Biroul National al USR a decis, in unanimitate, ca echipa de negociere sa ii prezinte presedintelui Iohannis propunerea de prim-ministru in persoana lui Dacian Ciolos si un pachet de masuri care vor sta la baza programului de guvernare. USR merge, luni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis…

- Deputatul USR PLUS Cristina Pruna a afirmat marti ca isi doreste ca ministrul Finantelor sa fie cat mai repede la curent cu realitatea economica a Romaniei, dar si cu programul de guvernare al guvernului din care face parte. "Imi doresc ca noul ministru al Finantelor Publice sa ajunga sa fie cat mai…

- Senator Ovidiu Puiu: “Romania e pierduta in beția cifrelor și lipsita de un proiect de țara!” Guvernul anunța sec ca Romania are creștere economica de doua cifre, ca economia duduie și ca țara prospera, chiar daca mai nimeni nu vede asta in buzunarul propriu. Mizeaza, pare-se, pe tendința oamenilor…

- ”Ministerul Afacerilor Externe incheie primele doua trimestre ale anului 2021 cu o executie bugetara de 96% din totalul fondurilor aprobate. Din bugetul MAE pentru Centrala si Serviciul Exterior, in cuantum de 522.722 mii lei, au fost efectuate, pana la data de 30 iunie 2021, plati in valoare de 504.066…

- Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, anunta ca, in primele sase luni ale anului, Romania a atras de trei ori mai multe fonduri europene decat in aceeasi perioada din anii precedenti. Ministrul precizeaza ca peste 11.000 de proiecte cu fonduri europene sunt finalizate sau inca in derulare.…