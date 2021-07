Program artistic deosebit: Ce poți face sâmbătă seara PodcasturiFestival de zile mari la Chișinau: Zile pline de evenimente artistice - detalii In acest an se desfașoara prima ediție a festivalului „Te salut, Chișinau”, cu ocazia celor 585 de ani de la prima atestare documentara a orașului. Scopul evenimentului este de a promova cultura, valorile și patrimoniul cultural al Chișinaului, susține reprezentanta Primariei Chișinau Valentina Volontir. Astfel, in perioada 14-17 iulie, in Capitala au loc o serie de evenimente social-culturale pentru toți chișinauienii. In cadrul activitaților participa meșteri populari, colective artistice, cunoscuți… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 iul - Spuntik. Edilul-șef al Capitalei a anunțat pe pagina sa de Facebook despre desfașurarea primului festival dedicat zilei orașului. © Pixabay / MabelAmberUnde poți merge cu familia in acest weekend: Activitați distractive in Chișinau Scopul evenimentului este de a promova…

- PodcasturiIon Pruteanu, despre cei 19 ani de activitate a CNA In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", Ion Pruteanu a remarcat ca, in 19 ani de activitate, instituția pe care o reprezinta a dat dovada de profesionalism, datorita unui nucleu impunator de specialiști cu o experiența vasta in diverse…

- CHIȘINAU, 31 mai – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 41 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Asta dupa ce duminica a fost confirmat cu un caz mai puțin. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 255 186.…

- PodcasturiCum ne pregatim pentru imunizare și cui ii este contraindicat vaccinul anti-COVID? In cadrul emisiunii "Logica Puterii", medicul Inga Pasecinic a precizat ca nu exista o metoda speciala de pregatire pentru vaccin, intrucat acesta nu dauneaza organismului și nu e nevoie de o pregatire suplimentara.…

- CHIȘINAU, 12 mai - Sputnik. Universitatea de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a primit o scrisoare din partea Universitații de Medicina din Iași, Romania, in care se menționeaza ca doritorii de a se vaccina cu Pfizer o pot face in cadrul maratonului lansat la Iași.…

- CHIȘINAU, 24 apr - Sputnik. Victor Seliverstov a declarat ca livrarea lotului de astazi de vaccin din Rusia catre Republica Moldova este doar inceputul colaborarii dintre parți pe linie parlamentara. "Aceasta este doar o picatura din lucrul pe care il incepem. Dar lucru de organizare conlucrarii…